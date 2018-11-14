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Власти Франции пристыдили Трампа за высказывания в Twitter

16:16
  • среда
  • 14 ноября 2018

Французские власти заявили, что президент США Дональд Трамп мог бы продемонстрировать немного "простой порядочности" и уважения к Франции в день скорби по погибшим в парижских атаках 13 ноября 2015 года.

Французские власти упрекнули президента США Дональда Трампа в отсутствии порядочности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя правительства республики Банджамина Гриво. 

Накануне Трамп решил прокомментировать инициативу французского лидера Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии, чтобы защитить интересы Европы от России, Китая и США. Американскому президенту не понравилась эта идея, о чем он и написал в своем Twitter. Кроме того, Трамп также напомнил о поведении французов в годы Первой и Второй мировых войн. По его словам, когда Германия угрожала миру в Париже учили немецкий, пока их не спасли США. 

В правительстве Франции Трампу напомнили, что накануне, 13 ноября во Франции был день памяти по погибшим в результате терактов в Париже в 2015 году, и американский лидер мог проявить немного уважения к французскому народу. 

"Вчера было 13 ноября, мы отдавали дань памяти 130 убитым гражданам нашей страны. Что ж, я отвечу по-английски: "простая порядочность" была бы уместна", - заявил Гриво.

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