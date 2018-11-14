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Бастрыкин устроил разнос красноярским следователям

16:51
  • среда
  • 14 ноября 2018

Председатель СК посетил Красноярский край и провел личный прием местных жителей. Как итог, три местных следователя лишились работы, еще один был временно отстранен от работы, а в отношении десятков других сотрудников ведомства организованы проверки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил Красноярский край, где подвел итоги работы ведомства в Сибирском федеральном округе за девять месяцев этого года и провел личный прием граждан. Как сообщается на сайте СК, по итогам поездки было возбуждены служебные расследования, а несколько сотрудников оказались отстранены от должности или вовсе уволены.

Так, на прием к Бастрыкину пришла женщина, которая пожаловалась на ход расследования смерти ее мужа в результате производственной травмы. По ее мнению, сведения о трудовых отношениях ее мужа со строительной организацией были уничтожены, составлен подложный договор подряда, а следователь незаконно принимал решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Глава СК тут же принял решение об увольнении руководителя и следователя отдела ведомства по городу Железногорск, а также дал указание срочно возбудить уголовное дело.

Кроме того, работники предприятия по производству хлебобулочных изделий в Красноярском крае рассказали о том, как вместе с 300 своими коллегами не получали заработную плату с июля 2018 года. Бастрыкин поручил сотрудникам СК добиться выплат по долгам, а первого замглавы управления ведомства по Красноярскому краю отстранил от должности на время служебной проверки.

Кроме того, председатель СК уволил следователя, который допустил волокиту в отношении врача, оказавшего ненадлежащую медицинскую помощь жительнице Красноярского края. Из-за этого виновность медицинского работника не доказана до сих пор. Отмечается, что Бастрыкин обратится к главе Красноярского края для ускорения процесса лечения потерпевшей.

В общей сложности на прием к Бастрыкину пришли 77 граждан. "По результатам личного приема председатель Следственного комитета практически по всем материалам проверок и уголовным делам назначил служебные проверки. Александр Бастрыкин дал конкретные поручения руководителям ряда территориальных следственных органов Следственного комитета. Ход рассмотрения всех принятых жалоб и заявлений взят главой СК России на личный контроль", - говорится в заявлении ведомства.

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