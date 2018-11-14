Россия подала апелляцию по делу о долге Украины в ВС Великобритании

Россия подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину для взятия кредита у России на три миллиарда долларов. Начало рассмотрения апелляции должно произойти не ранее июня 2019 года.

Россия подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии, предписывавшего проведение всеобъемлющего судебного процесса по четвертому доводу в деле о суверенном долге Украины перед Россией в три миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина России.

Апелляция была подана 26 октября 2018 года. Это сделала по поручению российского Минфина компания The Law Debenture Trust Corporation plc, которая представляет интересы России, как единственного владельца указанного выпуска еврооблигаций Украины.

"Ожидается, что рассмотрение апелляции состоится в Верховном суде Великобритании не ранее июня 2019 года", - отметили в ведомстве.

В сентябре Апелляционный суд Англии вынес решение по апелляции, которую подала Украина, в отношении решения Высокого суда Лондона, обязывающего Киев погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному Россией за счет средств ФНБ. Суд подтвердил правомерность отказа украинской стороне в рассмотрении трех из четырех оснований, которые были заявлены ею с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям.

Вместе с тем, Апелляционный суд констатировал, что четвертый аргумент Украины - выпуск еврооблигаций якобы под давлением России не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

В марте 2017 года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме трех миллиардов долларов, а также сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов и штрафные проценты.