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В Тюмени автомобиль въехал в толпу людей у светофора

17:26
  • среда
  • 14 ноября 2018

В Тюмени в результате наезда легковой машины на пешеходов пострадали трое детей, в том числе двухмесячная девочка. Обстоятельства инцидента сейчас устанавливает полиция.

Легковой автомобиль совершил наезд на группу стоящих у светофора пешеходов в Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали трое детей.

"Сегодня днем на перекрестке улиц Авторемонтной и Механизаторов автомобиль въехал в дорожный знак "Пешеходный переход", а затем в группу людей, стоящих у светофора в ожидании разрешающего сигнала, и в детскую коляску. После этого автомобиль, проехав несколько метров, наскочил на бордюрное ограждение и въехал в дерево", - рассказал представитель ведомства.

Известно, что среди пострадавших - двухмесячная девочка, находившаяся в коляске, и 16-летняя девушка. Они были госпитализированы, но о характере полученных ими травм информации нет. Кроме того, на месте была оказана помощь 12-летнему мальчику, он получил ушиб ноги.

По словам очевидцев, водитель и пассажир вышли из машины, подошли к пострадавшим, а затем скрылись с места происшествия.

"Водителя автомобиля сотрудники розыска ГИБДД обнаружили в больнице, предварительно, 22-летний молодой человек трезв, права управления транспортом не имеет", - отметили в Госавтоинспекции. Обстоятельства инцидента в настоящий момент устанавливаются.

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