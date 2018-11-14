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Обвиняемый в госизмене ученый Кудрявцев отказался признать вину в обмен на свободу

17:41
  • среда
  • 14 ноября 2018

Задержанному в июле 75-летний сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву предлагали освобождение из СИЗО в обмен на признание вины в госизмене. Однако, как заявил его адвокат, оговаривать себя и других ученый не захотел.

Задержанный по обвинению в госизмене 75-летний сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев отказался от сделки со следствием в обмен на освобождение из-под ареста, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката ученого Ивана Павлова.

"Главное желание Кудрявцева сейчас - оказаться дома, с родными. Сегодня у него была возможность это сделать. Но даже ради такой возможности он не смог пойти на сделку с собственной совестью. Кудрявцеву предложили освобождение из изолятора в обмен на признание собственной вины в государственной измене и заключение сделки, которая, помимо признания, предполагала оговор коллеги", - заявил адвокат.

Павлов отметил, что Виктор Кудрявцев находится в СИЗО "Лефортово" уже больше трех месяцев, в условиях, которые наносят непоправимый вред его здоровью и даже угрожают его жизни. "Несмотря на свои 75 лет, букет заболеваний и невозможность увидеть родных, он от этого предложения отказался и не стал никого оговаривать - ни себя, ни других", - подчеркнул юрист.

Ранее сын ученого, профессор Российской академии наук Ярослав Кудрявцев заявил, что предложение следствием подобной сделки его отцу - это уловка, которая означает, что у следствия "нет ни совести, ни реальных доказательств его вины".

Кудрявцева обвинили по статье 275 УК РФ ("Госизмена") минувшим летом. Речь в обвинении шла о передаче неких секретных данных с электронной почты в двух письмах в 2013 году в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе, с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE.

Кудрявцев свою вину не признает. Защита ученого утверждала, что к секретным сведениям он не имеет доступа более 20 лет, а отчеты по программе FP7-SPACE публиковались официально и их можно найти в открытом доступе.

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