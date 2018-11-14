Коалиция США применила кассетные боеприпасы в Сирии

При авиаударах по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии коалиция США применила запрещенные кассетные боеприпасы. Об этом сообщило агентство SANA.

Международная коалиция во главе с США применила запрещенные кассетные боеприпасы при авиаударах по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

Кассетные боеприпасы запрещены соответствующей конвенцией, передает РИА Новости. Ее подписали более 100 стран, в том числе, США.

Ранее сирийская сторона регулярно обвиняла коалицию США в применении запрещенного белого фосфора при ударах по городу Хаджин. В Пентагоне эту информацию опровергали.