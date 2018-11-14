Путин похвалил журналистов за создание нравственных ориентиров

Президент России Владимир Путин поздравил представителей российских СМИ со 100-летием создания Союза журналистов России. Глава государства отметил роль союза в консолидации профессионального сообщества.

Президент России Владимир Путин поздравил работников СМИ со столетием создания Союза журналистов России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что профессия журналиста в России всегда пользовалась уважением и особым доверием. Путин подчеркнул, что все значимые события россияне видят глазами корреспондентов, репортеров и обозревателей.

"Именно средства массовой информации во многом задают ценностные, нравственные, политические ориентиры, определяют общественное мнение", - говорится в обращении президента.

Путин отметил серьезную роль Союза журналистов в консолидации профессионального сообщества, формировании ответственной гражданской позиции СМИ, корпоративной этики, а также культуры честной и объективной журналистики. Кроме того, глава государства оценил вклад Союза в совершествование законодательства в сфере медиа, укрепление взаимодействия СМИ и государства в решении общенациональных задач.

"Ещё раз поздравляю вас с юбилеем. Желаю успехов и всего самого доброго", - говорится в приветствии президента.