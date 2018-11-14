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Порошенко устроил истерику в телефонном разговоре с главой УПЦ

19:14
  • среда
  • 14 ноября 2018

Президент Украины Петр Порошенко провел "весьма эмоциональный" телефонный разговор о месте встречи с предстоятелем УПЦ Онуфрием. В частности, он с криком потребовал от иерарха "пойти на попятную" и отступить от церковных канонов в вопросе автокефалии.

Президент Украины Петр Порошенко провел эмоциональный телефонный разговор с предстоятелем Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрием (Березовским). Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили источники издания "Страна", накануне собора в Киево-Печерской Лавре предстоятель УПЦ получил письмо от константинопольского патриарха Варфоломея. В нем содержалась директива епископату УПЦ прибыть на встречу с Порошенко в полном составе. Однако Онуфрий проигнорировал это сообщение, так как, не признает власть Константинополя над украинской церковью.

Кроме того, Онуфрий и Порошенко провели "весьма эмоциональный" телефонный разговор о месте встречи. При этом, предстоятель УПЦ был спокоен, а Порошенко "настолько громко кричал в трубку, что его слова долетали до многих находившихся в зале архиереев". В частности, украинский лидер потребовал от Онуфрия "пойти на попятную" по вопросу автокефалии. В ответ на комментарий митрополита по этому поводу Порошенко закричал: "Какие каноны! Какие каноны".

Накануне, 13 ноября, в Киево-Печерской лавре прошло заседание Священного Синода Украинской православной церкви. В этой встрече с архиереями должен был принять участие Порошенко, но украинский лидер просто не приехал на мероприятие.

Позднее пресс-секретарь президента Святослав Цеголко рассказал, что Порошенко встретился с представителями канонической УПЦ. При этом СМИ сообщили, что на встречу с ним пришло всего трое представителей УПЦ из 89. В Синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ сообщили, что не слышали о тайной встрече группы архиереев церкви с украинским лидером.

Ранее УПЦ заявила, что не намерена принимать участие в "объединительном соборе" православных церквей на Украине. Во время этого мероприятия должны выбрать предстоятеля "объединенной" церкви, который затем сможет получить томос об автокефалии от Константинополя.

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