Туризм, Курилы, КНДР: что обсуждал Путин с азиатскими лидерами

Участие в саммите АСЕАН и многочисленные двусторонние встречи. Насыщенный рабочий день у российского президента в Сингапуре. Владимир Путин уже провел переговоры с зарубежными лидерами и главами правительств. Обсуждали самый широкий круг вопросов - от развития гуманитарных связей до проблем кибербезопасности. Одной из ключевых тем разговора с премьер-министром Японии стали Курильские острова.

До места, где встречаются лидеры, от Москвы восемь тысяч километров. Однако в современном мире расстояния не имеют никакого значения. Мировая экономика растет за счет стран Азии. Так что не удивительно, что именно этот регион становится местом, где пересекаются стратегические интересы ведущих держав. И где, как не в Сингапуре, наводить мосты экономического партнерства.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - одна из крупнейших в мире региональных организаций. В АСЕАН входят десять стран, среди них — Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Малайзия. Это огромный рынок с населением в 640 миллионов человек и ежегодным торговым оборотом в 2,5 триллиона долларов. Встреча лидеров посвящена сотрудничеству АСЕАН с Россией.

"В мае 2016 года мы приняли декларацию и план действий, которые поставили целью вывести сотрудничество России и АСЕАН на уровень стратегического партнерства. За прошедших два года нам вместе удалось многое сделать. Активизировался политический диалог. Поступательно развиваются экономические связи. В 2017 году товарооборот России с АСЕАН увеличился на 35%. Объём взаимных накопленных инвестиций превышает 25 миллиардов долларов", - заявил Владимир Путин.

Представители бизнес-сообщества Юго-Восточной Азии активно участвуют в экономических форумах, которые проводятся на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге. Путин пригласил деловые круги "десятки" и дальше приезжать в Россию. Только со стороны подобные саммиты кажутся чрезмерно протокольными. Здесь закладывается основа для заключения миллиардных контрактов.

"РФПИ подписал соглашение на общую сумму более 1 миллиарда долларов – это инвестиции со стороны Сингапура в различные проекты в России, в том числе в химические проекты в Татарстане", - рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

И это только один пример. Во время двусторонних переговоров президента с премьером Сингапура был подписан целый ряд контрактов об инвестициях в области нефтехимии, медицины и высоких технологий. Отдельным соглашением договорились о поддержке наших инновационных компаний на рынках Юго-Восточной Азии. На встрече с премьер-министром Малайзии обсуждались возможные поставки в эту страну российских самолетов. На встрече с премьером Таиланда, напротив, говорили о доходе, который приносят российские туристы.

"Отношения у нас развиваются весьма позитивно. Об этом говорит и количество туристов. По нашим данным, наши туристы оставили в Таиланде больше 2 миллиардов долларов за текущий год", - рассказал Путин.

Отношения между Россией и странами АСЕАН, подчеркивает Путин, выстраиваются на основе взаимного уважения. Это значит, что и выгоду от сотрудничества получают все стороны. Например, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии наша страна помогает в борьбе с инфекционными заболеваниями. В дополнение к этой программе Путин предложил врачам из региона повышать квалификацию в центре биологической безопасности, только что открытом во Владивостоке. Совместно координируется множество вопросов - от ликвидации землетрясений до кибербезопасности. В результате АСЕАН и Россия становятся ближе, и вот уже сообщается, что Сингапур намерен вступить в зону свободной торговли Евразийского экономического союза.

На повестке дня и вопросы безопасности в регионе. На встрече с президентом Южной Кореи Путин обсуждает проблему корейского полуострова. А затем уже с премьером Японии касаются темы подписания мирного договора.

"Прежде чем мы начнём такое обсуждение предметное, хочу вас поздравить с переизбранием на пост председателя Либерально-демократической партии. Это даёт надежду на продолжение нашего диалога – так, как он сложился за последнее время", - сказал Владимир Путин Синдзо Абэ.

"Сегодня у нас время ограничено, но рассчитываю на дискуссию не только о двусторонних вопросах. Также, в частности, хотел бы обсудить вопрос мирного договора. Я готов уделить достаточное время этой теме", - ответил Абэ.

Этот дипломатический марафон заканчивается только поздним вечером, однако лидеры снова встречаются все вместе. Премьер Сингапура устроил торжественный прием, посвященный участникам саммита.

Петр Вершинин, Александр Савин, Вадим Гребенченко. "ТВ Центр", Сингапур.