Наезд на пешеходов в Екатеринбурге назвали покушением на убийство

В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства страшного ДТП. Авария произошла утром. На огромной скорости внедорожник вылетел на тротуар, сбил мужчину и женщину с коляской, в которой был двухлетний ребёнок. У всех тяжелые травмы. Как заявляет сам виновник аварии, он перепутал педали. Однако следователи придерживаются иной версии.

Раннее утро, автомобилисты спешат на работу, но шансов разогнаться нет, кажется, никаких: улица Фурманова в Екатеринбурге в это время всегда загружена. Вдруг в поле зрения водителей попадает автомобиль, который несётся по обочине, передает "ТВ Центр". Сначала он пролетает мимо женщины, по счастливой случайности её не задело, а ещё через секунду Honda сбивает мужчину.

В тот момент прохожий только вышел из-за угла дома на тротуар. От удара машины его отбросило к бетонной лестнице. Cледом автомобиль сбил женщину с коляской, в которой был двухлетний ребёнок.

Точно известно в каком месте водитель выехал на тротуар: это произошло на перекрёстке. Однако момент не удалось зафиксировать, так как данный участок не попадает в поле зрения камер наблюдения. По какой причине мужчина это сделал, предстоит выяснить. Сам виновник страшной аварии утверждает - его подрезали, от неожиданности он перепутал педали газа и тормоза, и машину вынесло на пешеходную дорожку. Но непонятно, почему в таком случае мужчина так уверенно и довольно долго ехал по тротуару на высокой скорости. Затормозить была возможность.

По предварительным данным, автомобиль на момент аварии был исправен. Следователи уверены: водитель выехал на тротуар умышленно. Скорее всего, хотел объехать пробку.

"По версии следствия, действия водителя носили умышленный характер, поскольку не были продиктованы сложившейся обстановкой и не были обусловлены технической неисправностью или недостаточной квалификацией гражданина, имеющего значительный стаж управления автомобилем", - сообщил помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков.

Все трое пешеходов, которых сбил водитель, выжили, но получили серьёзные травмы. У женщины сломан позвоночник, её сын в коме. В тяжёлом состоянии и мужчина. Следствие будет ходатайствовать об аресте водителя. В его отношении могут завести уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Ему грозит реальный срок.

Евгения Карих, "ТВ Центр".