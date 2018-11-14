Санкции против трубы: США угрожают Европе из-за "Северного потока - 2"

России следует перестать рассматривать поставки энергоносителей за рубеж как средство достижения своих целей. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри. Он подчеркнул, что Вашингтон должен помешать Москве укрепить свой контроль над Центральной и Восточной Европой с помощью газопровода "Северный поток-2". Совсем иначе на реализацию этого проекта смотрят в Евросоюзе.

В контексте строительства газопровода "Северный поток - 2" дальше словесных пикировок дело пока не заходит. Вашингтон продолжает лишь угрожать. Москва в лице главы "Газпрома" Алексея Миллера парирует. Мол, все равно построим.

"Ну вы же всё сами видите — 200 километров уже построили. И остальное достроим", - говорит Миллер.

Этому очень сильно хотят помешать в Вашингтоне. Там даже разработали и приняли специальный законопроект, который должен помочь Европе отказаться от российского газа. На эти цели США готовы выделить миллиард долларов. Это что касается пряника. Кнутом же станут санкции, которые Соединенные Штаты грозятся ввести против всех европейских компаний, участвующих в проекте "Северный поток - 2".

"Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса. Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, чтобы остановить этот проект", - угрожает постпред США в ЕС Гордон Сондленд.

О каком кризисе рассуждает постпред США при ЕС не очень понятно. Москва десятилетиями являлась надежным поставщиком газа для Европы. Проблемы, конечно, случались. Но только из-за Украины. Для того чтобы их избежать в будущем и строиться "Северный поток - 2". При этом Россия не против сохранить часть транзита через украинскую ГТС. В Киеве же хотят оставить все как есть, получая миллиарды и сохраняя инструмент для шантажа. Эту идею горячо поддерживают и в США, чей министр энергетики на неделе посещал Киев. Вот что по итогам он написал в твиттере: "США по-прежнему выступают против "Северного потока — 2" и любого источника энергии, который может быть использован в качестве заложника нестабильными государственными субъектами. США готовы поддерживать своих союзников огромными запасами доступной энергии".

Под ними министр энергетики США подразумевает американский сжиженный газ, который Вашингтон всеми силами пытается продать европейцам. Поляки, ввиду своей пламенной любви к Штатам, с радостью согласились. Другие же, посчитали и прослезились, предпочтя дорогущий американский СПГ куда более дешевому российскому газу из трубы. В их числе и Германия.

"Если мы хотим отказаться от угля, то должны будем использовать больше газа в переходное время. Это означает, что импорт газа должен быть диверсифицированным. Но мы не можем исключить Россию из числа поставщиков", - возражает Ангела Меркель.

Этот сигнал она адресует именно Трампу, отношения с которым у неё сейчас довольно натянутые. Захочет ли он испортить их еще больше, попытавшись остановить "Северный поток - 2", - большой вопрос. Учитывая непредсказуемость нынешнего президента США, вполне возможно, говорят одни. Другие же, напротив, уверены в обратном.

"Вот, скажем, газопровод "Уренгой - Помары – Ужгород", на смену которому и должен прийти "Северный поток - 2". Он же тоже строился при прямом противодействии американцев. Они тоже вводили санкции, знаменитые "рейгановские" санкции. Но ни к чему они не привели. Поэтому я все-таки думаю, что здесь больше эмоций. И если бы США действительно чувствовали в себе силы остановить "Северный поток - 2", санкции были введены до начала строительства", - рассуждает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Но сейчас строительство уже в самом разгаре. Финансирование поступает исправно. Немецкий энергетический концерн "Юнипер" на конец сентября проинвестировал в "Северный поток - 2" уже около 500 миллионов евро. А глава крупнейшей нефтегазовой немецкой компании Wintershall заявил, что судебные тяжбы "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" на реализацию проекта и его финансирование никоим образом не повлияют.

Александр Панюшкин, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".