Израиль лишился двух министров из-за сектора Газа

В Израиле после обострения ситуации вокруг сектора Газа разгорелся политический кризис. В среду в отставку подали сразу два министра — глава Минобороны Авигдор Либерман и министр интеграции Софа Ландвер. Кроме того, партия "Наш дом Израиль", которую возглавляет Либерман, объявила о выходе из правящей коалиции.

Перемирие, заключённое накануне между израильтянами и палестинцами, привело к политическому кризису в Израиле. В отставку ушли сразу два министра из кабинета Беньямина Нетаньяху, сообщает "ТВ Центр".

Министр обороны Авигдор Либерман и министр интеграции Софа Ландвер заявили, что покидают свои посты. Осложнилась и ситуация в израильском парламенте - кнессете. Фракция партии "Наш дом Израиль", в которую входят отставники, объявила о переходе в оппозицию. Это не лишает премьера Нетаньяху поддержки кнессета, но большинство у него теперь минимальное. Либерман потребовал как можно скорее провести досрочные парламентские выборы.

Минувшие двое суток прошли в непрерывных взаимных атаках палестинцев и израильтян. Арабы выпустили по территории еврейского государства более 400 ракет. В ответ армия Израиля нанесла массированные авиационные удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. Конфликт стоил жизни одному израильтянину и семерым палестинцам. Раненых - десятки с обеих сторон.