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Глава Якутии доложил Медведеву о восстановлении региона после наводнения

22:25
  • среда
  • 14 ноября 2018

Дмитрий Медведев встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым. Одной из тем беседы стало развитие здравоохранения в республике.

Глава Якутии доложил премьеру, что в 2019 году медицинские учреждения региона получат почти на 7 миллиардов рублей больше благодаря новым методикам расчетов, рассказал "ТВ Центр". По его словам, деньги будут направлены в том числе на зарплаты врачей и закупки необходимого лекарственного обеспечения. Еще одной темой встречи стала ликвидация последствий разрушительного наводнения в Якутии. В результате весеннего паводка в регионе в зоне затопления оказалось 63 населенных пункта, в том числе столица республики. Пострадали более 5 тысяч человек. Дмитрий Медведев спросил о ходе восстановительных работ.

"Как сейчас обстановка, надо ли ещё что-либо сделать – доложите, пожалуйста", - попросил Медведев.

"Мы получили деньги из федерального бюджета как никогда быстро. Были выделены и деньги республиканские, 27 миллионов, были перечисления частных лиц, предприятий. В итоге мы всем миром справились с задачей, и можно сказать, что сегодня все аварийно-восстановительные работы завершены", - сказал Николаев.

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