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Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на ближайшие три года

22:10
  • среда
  • 14 ноября 2018

Государственная Дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года.

Бюджет будет профицитным. Ожидается, что в будущем году доходы государства составят около 20 триллионов рублей, отметил "ТВ Центр". А инфляция, по прогнозам экспертов, останется на уровне 4 процентов. Как следует из документа, объем ВВП в будущем году превысит 105 триллионов рублей, а к 2021 году увеличится еще на 13 триллионов. Главными статьями расходов федерального бюджета станут реализация комплексного плана модернизации страны и 12 национальных проектов. На эти цели в ближайшие три года планируется потратить более 13 триллионов рублей. Наиболее приоритетные сферы – демография, здравоохранение и образование. Будет также увеличено финансирование аграрного сектора, коммунального хозяйства, дорожного строительства, природоохранных проектов.

"Бюджет во многом отражает запрос общества - запрос на развитие. Во втором чтении как раз было обеспечено финансирование тех проектов, которые должны в будущем решить многие проблемы – в области образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, развития экономики", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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