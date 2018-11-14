ВС Великобритании одновременно рассмотрит апелляции России и Украины по госдолгу

В Верховном суде Великобритании подтвердили получение апелляции России на решение Апелляционного суда Англии. Начало ее рассмотрения должно произойти не ранее июня 2019 года.

Верховный суд Великобритании получил апелляцию России на решение Апелляционного суда Англии. Оно предписывало проведение всеобъемлющего судебного процесса по одному из аргументов в деле о суверенном долге Украины перед Россией в три миллиарда долларов, передает ТАСС.

В пресс-службе Верховного суда Соединенного Королевства заявили, что в общей сложности на рассмотрение поступили три дела. В одном из них компания The Law Debenture Trust Corporation plc, которая представляет интересы России, выступает в качестве апеллянта, а в двух - в качестве ответчика.

Скорее всего, они будут рассматриваться в рамках одного заседания.

Ранее стало известно, что Россия подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину для взятия кредита у России на три миллиарда долларов. Начало рассмотрения апелляции должно произойти не ранее июня 2019 года.

В марте 2017 года Высокий суд Лондона обязал украинскую сторону выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме трех миллиардов долларов. Также Украина должна выплатить сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов и штрафные проценты.