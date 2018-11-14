ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС Великобритании одновременно рассмотрит апелляции России и Украины по госдолгу

20:56
  • среда
  • 14 ноября 2018

В Верховном суде Великобритании подтвердили получение апелляции России на решение Апелляционного суда Англии. Начало ее рассмотрения должно произойти не ранее июня 2019 года.

Верховный суд Великобритании получил апелляцию России на решение Апелляционного суда Англии. Оно предписывало проведение всеобъемлющего судебного процесса по одному из аргументов в деле о суверенном долге Украины перед Россией в три миллиарда долларов, передает ТАСС.

В пресс-службе Верховного суда Соединенного Королевства заявили, что в общей сложности на рассмотрение поступили три дела. В одном из них компания The Law Debenture Trust Corporation plc, которая представляет интересы России, выступает в качестве апеллянта, а в двух - в качестве ответчика.

Скорее всего, они будут рассматриваться в рамках одного заседания.

Ранее стало известно, что Россия подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину для взятия кредита у России на три миллиарда долларов. Начало рассмотрения апелляции должно произойти не ранее июня 2019 года.

В марте 2017 года Высокий суд Лондона обязал украинскую сторону выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме трех миллиардов долларов. Также Украина должна выплатить сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов и штрафные проценты.

Новости по теме
Флаги России и Великобритании
Флаги России и Великобритании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение