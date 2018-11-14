В Люберцах произошел пожар в здании бюро ритуальных услуг. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Огонь может распространиться на соседние здания.

В Люберцах загорелось здание бюро ритуальных услуг. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

"Возгорание произошло на улице Инициативная в здании фирмы, оказывающей ритуальные услуги. По предварительным данным, площадь горения составляет около 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, есть опасность распространения огня на соседние здания.

"Есть угроза распространения огня на близлежащую одноэтажную постройку", - сказал он.

По словам источника, на месте происшествия работают 21 человек и семь единиц техники.