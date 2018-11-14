Турция призвала к международному расследованию убийства Хашогги

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги требует расследования на международном уровне, считает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, Анкара сделает все необходимое для того, "чтобы добиться истины".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости проведения международного расследования дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы видим, что теперь необходимо проводить международное расследование. Мы предоставили улики всем тем, кто хотел их увидеть, мы не блефуем. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы добиться истины", - отметил турецкий министр.

Ранее Турция поделилась аудиозаписью убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги с США, Францией, Канадой, Германией, Великобританией и Саудовской Аравией. Как рассказал турецкий президент Реджеп Эрдоган, саудовский офицер во время прослушивания ленты испытал настоящий шок, отметив, что убийца, судя по поведению, использовал героин.

Турецкий лидер подчеркнул, что генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб препятствует проведению расследования. По его словам, причастные к преступлению точно входят в число 18 высокопоставленных саудовских чиновников, которые в день убийства журналиста были направлены в Стамбул. Помимо них, должен быть установлен и тот, кто отдал им приказ, добавил Эрдоган.

Джамаль Хашогги работал обозревателем в The Washington Post. Он пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие правоохранители считают, что убийство Хашогги было преднамеренным. Тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Кроме того, турецкие власти заявили о наличии неких доказательств, которые не спешит обнародовать. По словам Эрдогана, Анкара будет "терпеливо ждать" подходящего момента.