США обновили список санкций против Кубы

Соединенные Штаты добавили в санкционный список против Кубы 10 компаний и 16 отелей.

Соединенные Штаты обновили санкционный список в отношении Кубы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США.

"В рамках усилий администрации Трампа по недопущению попадания средств США кубинским военным, разведывательным службам и службам безопасности, Государственный департамент добавляет 26 юридических лиц к списку ограничений в отношении Кубы, включая 16 гостиниц, принадлежащих кубинским военным", - говорится в сообщении.

Кроме того, США отредактировали названия пяти уже включенных в список компаний, чтобы гарантировать их нахождение в перечне. Изменения вступят в силу в четверг, 15 ноября.

Госдеп намерен и в дальнейшем обновлять список санкций против Кубы в соответствии с президентским меморандумом "Об укреплении политики Соединенных Штатов в отношении Кубы".