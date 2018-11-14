ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правительство Британии утвердило проект соглашения по Brexit

22:30
  • среда
  • 14 ноября 2018

​Кабмин Великобритании утвердил проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Об этом заявила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй. По ее словам, черновое соглашение по выходу из Евросоюза послужит интересам всех частей Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что кабмин утвердил проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Об этом сообщает ТАСС.

"Коллективное решение кабмина заключается в том, что правительство должно согласиться с условиями соглашения по выходу из ЕС и с соответствующей политической декларацией", - сказала Мэй.

Также она подчеркнула, что черновое соглашение по выходу из Евросоюза послужит интересам всех частей Великобритании.

Между тем, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье озвучит позицию Евросоюза о соглашении с Лондоном на экстренной пресс-конференции позднее.

Накануне, 13 ноября, переговорщики от Великобритании и Евросоюза согласовали соглашение о Brexit на техническом уровне.

Новости по теме
Флаги Великобритании и Евросоюза
Флаги Великобритании и Евросоюза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение