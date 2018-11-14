Правительство Британии утвердило проект соглашения по Brexit

​Кабмин Великобритании утвердил проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Об этом заявила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй. По ее словам, черновое соглашение по выходу из Евросоюза послужит интересам всех частей Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что кабмин утвердил проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Об этом сообщает ТАСС.

"Коллективное решение кабмина заключается в том, что правительство должно согласиться с условиями соглашения по выходу из ЕС и с соответствующей политической декларацией", - сказала Мэй.

Также она подчеркнула, что черновое соглашение по выходу из Евросоюза послужит интересам всех частей Великобритании.

Между тем, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье озвучит позицию Евросоюза о соглашении с Лондоном на экстренной пресс-конференции позднее.

Накануне, 13 ноября, переговорщики от Великобритании и Евросоюза согласовали соглашение о Brexit на техническом уровне.