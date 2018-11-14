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В Люберцах ликвидировали открытое горение в бюро ритуальных услуг

22:44
  • среда
  • 14 ноября 2018

Спасатели ликвидировали открытое горение в здании бюро ритуальных услуг в Люберцах. Площадь возгорания составила 550 квадратных метров.

В Люберцах ликвидировали открытое горение в здании бюро ритуальных услуг. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

"В 20:08 возгорание в Люберцах на улице Инициативная, дом 34 локализовано на площади 550 квадратных метров. В 20:39 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 37 человек и 11 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. 

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