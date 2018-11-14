В США рассказали о грядущих "драконовских" санкциях против России

США будут с осторожностью выбирать санкции второго этапа против России в связи с делом Скрипалей. Как рассказал помощник американского госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, второй раунд будет "более драконовский".

Второй этап введения антироссийских санкций в связи с делом Скрипалей будет "более драконовским", заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. Об этом сообщает РИА Новости.

"Второй раунд более драконовский... И чем более драконовские опции у вас в списке, тем более осторожно надо взвешивать pro и contra, риски", - сказал он, выступая в Heritage Foundation.

По его словам, в связи с этим Вашингтон будет с осторожностью выбирать набор ограничительных мер второго этапа против России.

Ранее посольство России в Вашингтоне также объявило меры США по делу Скрипалей "драконовскими".

Основанием для введения очередных санкций для США стали обвинения в адрес России в применении отравляющего вещества в британском Солсбери в марте. Тогда пострадали бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Москва отрицает эти обвинения.

Тем не менее, в августе ограничительные меры вступили. В соответствии с первым пакетом Госдеп перестал выдавать лицензии на экспорт российским госкомпаниям американских вооружений и продукции двойного назначения, кроме экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Также России отказали в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны любого учреждения США.

Второй пакет санкций предусматривает несколько вариантов ограничений, которые, как обещают в Вашингтоне, могут нанести значительный удар по российской экономике. 6 ноября Госдеп уже официально уведомил Конгресс США о том, что Россия проигнорировала дедлайн, к которому должна была предоставить официальные заверения об отсутствии планов использовать химоружие.