Эксперт рассказал об итогах саммита Россия-АСЕАН

Можно ли считать прорывом заявление японского премьера Синдзо Абэ о мирном договоре? Станет ли реальностью военное сотрудничество Москвы и Токио? И какие перспективы для России откроет экономическое и торговое взаимодействие с Сингапуром? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Алексей Маслов.

Итоги саммита Россия-АСЕАН и двусторонних встреч Владимира Путина обсудили в программе "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответил руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов. "По сути дела, Абэ работает на свою внутреннюю аудиторию и пытается показать, что он делает все возможное, чтобы договор был заключен. Сейчас самое главное - мирный договор и расширение японских инвестиций в Россию", - рассказал Маслов. Полный комментарий эксперта смотрите в видео.