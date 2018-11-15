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Эксперт рассказал об итогах саммита Россия-АСЕАН

09:10
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Можно ли считать прорывом заявление японского премьера Синдзо Абэ о мирном договоре? Станет ли реальностью военное сотрудничество Москвы и Токио? И какие перспективы для России откроет экономическое и торговое взаимодействие с Сингапуром? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Алексей Маслов.

Итоги саммита Россия-АСЕАН и двусторонних встреч Владимира Путина обсудили в программе "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответил руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов.

"По сути дела, Абэ работает на свою внутреннюю аудиторию и пытается показать, что он делает все возможное, чтобы договор был заключен. Сейчас самое главное - мирный договор и расширение японских инвестиций в Россию", - рассказал Маслов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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