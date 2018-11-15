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Глава "Роснефти" обвинил в росте цен на бензин независимые АЗС

08:13
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал тех, кто ответственен в росте цен на бензин. Это, по его мнению, независимые сети АЗС.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин возложил ответственность за рост цен на бензин на независимые АЗС. Такое мнение он высказал в интервью "Коммерсантъ FM".

По его словам, доля независимых АЗС на рынке составляет порядка 30 процентов, однако именно они и влияют на цены, поскольку их поддерживает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Сечин объяснил процесс формирования цен на независимых АЗС на примере одного из регионов. "Есть две монопольные структуры, которые диктуют цены, а также еще десяток посредников с различными названиями, я не всех помню даже, но с тем же собственником, что и в сетях. То есть это цепочка посреднических структур, которые формируют цену и транслируют ее уже на сети", - отметил глава "Роснефти".

В начале этой недели вице-премьер Дмитрий Козак на совещании правительства с участием Владимира Путина заявил, что ситуация на рынке нефтепродуктов в России стабилизировалась. По его словам, цены заморожены и останутся такими до конца марта 2019 года.

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