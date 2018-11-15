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Депутат показал цены на еду в столовой Госдумы

08:32
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн развеял миф дешевизне обедов в столовой нижней палаты парламента. Он поделился в соцсетях фотографией меню из столовой.

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн в своем Twitter показал меню столовой Госдумы с ценами, чтобы развеять миф о слишком дешевизне обедов.

По словам парламентария, обед 14 ноября, состоящий из двух блюд и напитка, обошелся ему в 253 рубля. Как отмечает "МИР24" Обед состоял из закуски из фасоли, курицы с капустой и напитка из шиповника.

"Нельзя сказать, что здесь все безумно дорого. Но это для столовых, не ресторанов, прайс не самый низкий. Но когда вижу, что за 20 рублей можно пообедать, у меня это вызывает, мягко говоря, недоумение", - сказал он.

На приложенной Хинштейном фотографии можно увидеть, что мясные блюда в столовой относительно дорогие. Так, филе судака жареное стоит 211 рублей, жареная грудка – 143 рубля. При этом у холодных блюд достаточно умеренный ценник.

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