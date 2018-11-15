Путина заставили пройти через металлоискатель в Сингапуре. Он зазвенел

Президента России Владимира Путина попросили пройти через рамку металлоискателя на саммите в торгово-выставочном центре Suntec в Сингапуре. Он сработал, но досматривать российского лидера никто не стал.

Российского президента Владимира Путина попросили пройти через рамку металлоискателя в торгово-выставочном центре Suntec в Сингапуре, где он принял участие в саммите Россия — АСЕАН. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Обычно для глав государств и министров открывают дополнительный проход, но в этом случае сотрудники безопасности аккуратно перенаправили Путина к металлоискателю. Когда российский лидер прошел, рамка зазвенела. Однако досматривать Путина и просить его вынуть из карманов металлические предметы никто не стал.

На данный момент Путин находится с государственным визитом в Сингапуре. 15 ноября он примет участие в пленарном заседании Восточноазиатского саммита.