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Арестованного в США россиянина Никулина проверят на вменяемость до конца года

08:51
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Находящийся в тюрьме города Сан-Франциско россиянин отказывается от любых контактов с адвокатами и игнорирует весь судебный процесс. В ближайшее время его отправят на психиатрическое обследование.

Россиянина Евгения Никулина, которого в США обвиняют в кибератаках на крупные американские компании, до конца 2018 года переведут в госпиталь, где он пройдет психиатрическое обследование, ранее назначенное судом, сообщает газета "Известия" со ссылкой на адвоката Никулина Аркадия Буха.

"Прокуратура и маршалы держат в секрете дату перевода из соображений безопасности. В США перевоз заключенных считается опасным моментом, они боятся побега. Тем не менее до конца 2018 года Евгения должны поместить в госпиталь. Таково требование суда. В медучреждении он пройдет обследование, которое займет около месяца. На основе его результатов судья примет решение, способен ли Никулин отстаивать свою невиновность. Уверен, сейчас Евгений не в состоянии идти на суд присяжных. Он фактически отказывается от контакта с защитой и игнорирует весь судебный процесс", - рассказал Бух.

По мнению адвоката, если Буха признают невменяемым, то обвинения должны быть сняты, а Никулина необходимо будет выдать России, где он сможет пройти полноценное лечение. "Именно этого мы будем добиваться, если окажется, что клиент болен", - подчеркнул собеседник издания.

Евгений Никулин был задержан в 2016 году в Праге по запросу американских спецслужб. После ареста его направили в психиатрическую больницу, где против него могли применить "карательную психиатрию". "Превратить в овощ можно любого, это дело техники. Достаточно пары уколов, и человек становится невменяемым. Тем не менее, я долго не видел Евгения и не знаю, в каком состоянии он находится. Может быть, сейчас нет никаких оснований для того, чтобы его содержать в психиатрическом учреждении", - отметил бывший адвокат россиянина Владимир Макеев.

В ноябре 2017 года чешский суд разрешил выдачу предполагаемого хакера властям США. Москва неоднократно настаивала на выдаче Евгения Никулина, поскольку на родине его также обвиняют в краже денег с электронных кошельков.

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