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Макрон заявил о нежелании Франции быть вассалом США

09:10
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон не собирается быть вассалом американского лидера Дональда Трампа и не будет реагировать на его гневные посты в Twitter.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о нежелании Франции быть вассалом США, сообщает "Газета.Ru".

"США и Франция всегда были союзниками. Мы и должны оставаться ими в будущем, однако нужно оставить Трампа и его твиты в покое. Я не хочу отвечать на твиты. Мы союзники США, но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них", - заявил Макрон.

Ранее Трамп опубликовал серию твитов, в которых критикует Францию за предложение создать общеевропейскую армию и высокие пошлины на поставку американского вина во Францию.

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