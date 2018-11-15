Президент Франции Эммануэль Макрон не собирается быть вассалом американского лидера Дональда Трампа и не будет реагировать на его гневные посты в Twitter.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о нежелании Франции быть вассалом США, сообщает "Газета.Ru".

"США и Франция всегда были союзниками. Мы и должны оставаться ими в будущем, однако нужно оставить Трампа и его твиты в покое. Я не хочу отвечать на твиты. Мы союзники США, но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них", - заявил Макрон.

Ранее Трамп опубликовал серию твитов, в которых критикует Францию за предложение создать общеевропейскую армию и высокие пошлины на поставку американского вина во Францию.