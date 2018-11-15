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Рекламные щиты в России хотят снова убрать подальше от дорог

09:19
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Минтранс, Росавтодор и РосдорНИИ выступили за отмену положений ГОСТа, позволяющих устанавливать рекламные щиты на расстоянии 0,6 метра от трасс. Специалисты считают, что действующие правила угрожают безопасности дорожного движения.

Большинство участников заседания технического комитета по стандартизации выступили за отмену положений ГОСТа, разрешающих установку рекламных конструкций на расстоянии от 0,6 метра от дорог, сообщил газете "Известия" глава Центра сертификации и экспертиз Координационного совета по безопасности дорожного движения Владислав Елизаров. Если инициатива получит зеленый свет, то рекламные щиты снова отодвинут на 5 и более метров, как было до 2016 года. При этом норму могут и ужесточить.

В Минтрансе считают, что отмена послаблений, принятых в 2016-м, позволит снизить показатели по количеству аварийно-опасных участков и уровню смертности в результате ДТП, что предусмотрено нацпроектом "Безопасные и качественные дороги". В ведомстве также считают, что действующие правила могут способствовать размещению на дорогах перенасыщенной рекламной информации.

РосдорНИИ, в свою очередь, готовит новые изменения в ГОСТ о рекламе. Согласно им, размещение щитов могут перенести на более дальнее расстояние - 10 метров от края дороги для населенных пунктов и 40 метров - вне населенных пунктов.

С позицией экспертов согласен и руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. По его мнению, норматив в 0,6 метра - это очень мало. "В пределах этого расстояния должны стоять только дорожные знаки, чтобы автовладелец не путал их с чем-то еще", - подчеркнул Канаев.

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