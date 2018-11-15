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Пятилетний спортсмен получил Mercedes от Кадырова за рекорд по отжиманиям

09:38
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил белый Mercedes пятилетнему Рахиму Куриеву. Мальчик без перерывов отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил отжавшемуся более четырех тысяч раз пятилетнему Рахиму Куриеву белый Mercedes, пишет ТАСС.

Мальчик смог без перерывов отжаться от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут и побил мировой рекорд. Но Книга рекордов России не приняла его достижение из-за "незначительных замечаний".

"Эту машину тебе передала президент благотворительного фонда им Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова, пусть отец возит тебя на нем, ты достоин ездить на белом "Мерседесе", - сказал Кадыров.

Маленький Рахим заверил Кадырова, что может сделать до пяти тысячи отжиманий.

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
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