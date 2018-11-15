Берлин потребовал от Киева удалить сайт "Миротворец"

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер попал в черный список "Миротворца" после интервью, в котором он признал правомерность воссоединения Крыма с Россией. В ответ в Берлине потребовали от Киева удалить этот сайт.

МИД Германии потребовал от Украины закрыть сайт "Миротворец", пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Die Zeit.

Ранее в список "врагов Украины" попал бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который признал правомерность воссоединения Крыма с Россией. Киев обвинил его в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "манипуляции общественно значимой информацией" и "антиукраинской пропаганде".

"Мы настаивали на том, чтобы украинские власти предприняли шаги по закрытию этого сайта, и мы сделаем это сейчас", - говорится в заявлении МИД страны.