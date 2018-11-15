ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сингапуре проходит Восточноазиатский саммит. Главное

12:18
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Сингапур принимает ещё один важнейший саммит - Восточноазиатский. К десятке АСЕАН присоединились государства-партнёры по диалогу. Впервые на самом высоком уровне на форуме представлена наша страна. Также Владимир Путин общается с участниками и в двустороннем формате. Ключевые темы - региональная безопасность и торгово-экономическое сотрудничество.

Один за одним правительственные кортежи заезжают под козырек комплекса, где проходит 13-й Восточноазиатский саммит. Сегодня он как раз кстати - утро в Сингапуре началось с ливня. Далее по эскалатору высокие гости поднимаются на третий этаж, где встречаются все вместе, передает "ТВ Центр".

К организации саммита сингапурская сторона подошла необычно. Все члены делегаций, в том числе и главы государств, должны проходить через рамки металлоискателей. А сам форум устроили в торгово-выставочном комплексе. Под нами работают магазины и рестораны, и посетителей ничем не ограничивают.

В этом весь Сингапур – государство - торговый центр, где встречаются интересы разных стран мира. Владимир Путин в кулуарах о чем-то беседует с премьер-министром Индии. Лидеры останавливаются сначала вдвоем, затем Нарендра Моди зовет подойти Сергея Лаврова. А на церемонии фотографирования российский президент стоит рядом с хозяином саммита - премьером Сингапура и председателем Госсовета Китая.

Лидеры и высокие представители 18 государств принимают участие в этой встрече. Десятка АСЕАН, с которой Путин еще накануне провел целый дипломатический марафон. И восьмерка диалоговых партнеров организации - среди них Россия, Китай, США, Австралия, Индия, Япония. Это больше половины мира.

Азия уже составляет заметную альтернативу современной системе отношений - и в экономике, и в политике. Очевидно, что далеко не всех это устраивает. Вашингтон на встрече представляет вице-президент США Майк Пенс - на полях саммита он и Владимир Путин успели пообщаться.

Washington Post накануне вышла с большой статьей, в основе которой интервью Пенса. Китаю угрожают холодной войной, если тот кардинально не изменит своего поведения. Тема сегодня активно обсуждается журналистами в пресс-центре саммита, все гадают, чем ответит Пекин и как поведет себя Россия.  Ведь очевидно, Майк Пенс приехал сюда с целью утвердить лидерство Америки в регионе.

Американо-китайские разногласия, официально экономического характера, дали России возможность найти себе таких новых партнеров, которых прежде было трудно себе представить. Мир меняется всё быстрее. Процессы, которые на рубеже XIX — XX веков требовали десятилетий, теперь, когда мы стремительно ворвались в XXI век, протекают за считанные месяцы. Новые сильные державы появляются буквально мгновенно.

Западная пресса писала, что Трампу, возможно, не стоило отказываться от визита в Сингапур. Впрочем, отношения с Россией лидеры могут обсудить уже в Аргентине на саммите "двадцатки", куда Путин скоро отправится.

Петр Вершинин, "ТВ Центр", Сингапур.

Главное сегодня
Восточноазиатский саммит
Восточноазиатский саммит
Владимир Путин на Восточноазиатском саммите
Владимир Путин на Восточноазиатском саммите
Восточноазиатский саммит
Восточноазиатский саммит
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение