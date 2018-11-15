В Сингапуре проходит Восточноазиатский саммит. Главное

Сингапур принимает ещё один важнейший саммит - Восточноазиатский. К десятке АСЕАН присоединились государства-партнёры по диалогу. Впервые на самом высоком уровне на форуме представлена наша страна. Также Владимир Путин общается с участниками и в двустороннем формате. Ключевые темы - региональная безопасность и торгово-экономическое сотрудничество.

Один за одним правительственные кортежи заезжают под козырек комплекса, где проходит 13-й Восточноазиатский саммит. Сегодня он как раз кстати - утро в Сингапуре началось с ливня. Далее по эскалатору высокие гости поднимаются на третий этаж, где встречаются все вместе, передает "ТВ Центр".

К организации саммита сингапурская сторона подошла необычно. Все члены делегаций, в том числе и главы государств, должны проходить через рамки металлоискателей. А сам форум устроили в торгово-выставочном комплексе. Под нами работают магазины и рестораны, и посетителей ничем не ограничивают.

В этом весь Сингапур – государство - торговый центр, где встречаются интересы разных стран мира. Владимир Путин в кулуарах о чем-то беседует с премьер-министром Индии. Лидеры останавливаются сначала вдвоем, затем Нарендра Моди зовет подойти Сергея Лаврова. А на церемонии фотографирования российский президент стоит рядом с хозяином саммита - премьером Сингапура и председателем Госсовета Китая.

Лидеры и высокие представители 18 государств принимают участие в этой встрече. Десятка АСЕАН, с которой Путин еще накануне провел целый дипломатический марафон. И восьмерка диалоговых партнеров организации - среди них Россия, Китай, США, Австралия, Индия, Япония. Это больше половины мира.

Азия уже составляет заметную альтернативу современной системе отношений - и в экономике, и в политике. Очевидно, что далеко не всех это устраивает. Вашингтон на встрече представляет вице-президент США Майк Пенс - на полях саммита он и Владимир Путин успели пообщаться.

Washington Post накануне вышла с большой статьей, в основе которой интервью Пенса. Китаю угрожают холодной войной, если тот кардинально не изменит своего поведения. Тема сегодня активно обсуждается журналистами в пресс-центре саммита, все гадают, чем ответит Пекин и как поведет себя Россия. Ведь очевидно, Майк Пенс приехал сюда с целью утвердить лидерство Америки в регионе.

Американо-китайские разногласия, официально экономического характера, дали России возможность найти себе таких новых партнеров, которых прежде было трудно себе представить. Мир меняется всё быстрее. Процессы, которые на рубеже XIX — XX веков требовали десятилетий, теперь, когда мы стремительно ворвались в XXI век, протекают за считанные месяцы. Новые сильные державы появляются буквально мгновенно.

Западная пресса писала, что Трампу, возможно, не стоило отказываться от визита в Сингапур. Впрочем, отношения с Россией лидеры могут обсудить уже в Аргентине на саммите "двадцатки", куда Путин скоро отправится.

Петр Вершинин, "ТВ Центр", Сингапур.