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Жительница Томской области задержана за финансирование ИГ

10:31
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Жительница Томской области перевела на финансирование запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" один миллион рублей. Она задержана.

В Томской области возбуждено уголовное дело о финансировании террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России – прим. ред), об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, местная жительница перевела в общей сумме около одного миллиона рублей на карту женщины, ранее состоявшей в браке с участниками незаконного вооруженного формирования, действовавшего в Кабардино-Балкарии.

Подозреваемая задержана и заключена под стражу. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у нее дома и на работе и изъяли запрещенную литературу, атрибутику.

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