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Отрубившего жене руки Грачева приговорили к 14 годам колонии

11:37
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Серпуховский городской суд в четверг огласил приговор жителю Подмосковья Дмитрию Грачёву, который в декабре прошлого года нанёс тяжкие телесные повреждения своей супруге. По версии следствия, ревнивый мужчина, подозревавший жену в изменах, вывез её в лес, где топором отрубил кисти рук. Грачёву предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям.

Серпуховской городской суд Московской области вынес обвинительный приговор Дмитрию Грачеву, который отрубил топором кисти рук своей супруге на почве ревности. Как сообщает АГН "Москва", мужчина приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него более двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

На стадии предварительного следствия, Грачёв в содеянном не раскаялся, и если вину в причинении тяжких телесных повреждений он признавал в полном объёме, то оба случая похищения супруги он считал надуманным. Согласно комплексно-стационарной психолого-психиатрической экспертизы, Грачёв признан вменяемым.

Как отмечает "Газета.Ru", прокуратура просила для обвиняемого 17 лет лишения свободы.

Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Дмитрия Гусева.

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