Вступившуюся за Цеповяза амурскую общественницу собрались уволить

На прошлой неделе общественница Наталья Охотникова опубликовала пост в защиту Цеповяза, назвав его "меценатом" и "потомственным фермером". В Общественной палате посчитали неприемлемыми подобные заявления в отношении осужденного за жестокие убийства.

Председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая инициирует вопрос об отставке главы амурской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Натальи Охотниковой, которая заступилась за осужденного по делу "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза.

"Наталья Охотникова должна уйти с поста председателя и члена ОНК. Очень жалею, что в свое время совет Общественной палаты России поддержал ее кандидатуру, ориентируясь на предложение региональных гражданских активистов", - заявила Гурцкая в беседе с РБК.

На минувшей неделе Охотникова разместила на своей странице в Instagram фотографии из колонии в Амурской области, где отбывает наказание Цеповяз. Свою публикацию общественница сопроводила заявлением о том, что от действий Цеповяза "не пострадал ни один человек", уточнив, что "эти неопровержимые факты исходят из анализа обвинительного заключения, приговора и определения суда". Она также назвала соратника Цапков "известным предпринимателем, легитимным депутатом, меценатом и потомственным фермером".

Примечательно, что накануне данный пост исчез из инстаграма Охотниковой, хотя сама она утверждала, что ничего не удаляла. Сегодня доступ отсутствует уже ко всей ее странице в этой социальной сети.

Диана Гурцкая в беседе с РБК напомнила, что в отношении Цеповяза и его подельников вынесен приговор суда. "Когда нам говорят про этого человека "потомственный фермер", то я вспоминаю девятимесячную Амиру, сожженную бандитами заживо. Они должны каяться и молить о прощении, а не жарить шашлыки, позируя на фото", - подчеркнула представитель Обещственной палаты.

В конце октября вокруг условий пребывания Цеповяза в колонии разгорелся крупный скандал: в СМИ появились фотографии, на которых он есть икру, крабов и жарит шашлыки. По данному факту было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками колонии.