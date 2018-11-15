СКР завел дело на учительницу, избившую школьника в Комсомольске-на-Амуре

Резонансная история произошла в одной из школ Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, где учительница с большим стажем работы избила ребёнка. Причиной жестокости, по словам женщины, стало неадекватное поведение мальчика, грубившего и мешавшего остальным ученикам заниматься. Инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре.

На этих кадрах педагог с почти 25-летним стажем проводит, видимо, воспитательную работу с девятилетним школьником за то, что тот мешал ей вести урок. Женщина усердствует настолько, что ребенок от ее ударов падает. Когда мальчик пытается сопротивляться и защищаться, это только еще больше раззадоривает учительницу. И следует новая порция ударов. Видео издалека снимают одноклассники ребенка, передает "ТВ Центр".

Видеодоказательствами заинтересовались полиция и Следственный комитет. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям: истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Максимальное наказание по обеим - до трех лет тюрьмы.

Параллельно с правоохранительными органами проверку в 37-й школе Комсомольска-на-Амуре проводит и хабаровское министерство образования. Сейчас учитель, раздававшая ребенку тумаки, отстранена от работы на время проверки. В местной администрации уверяют: это один из лучших педагогов и никаких претензий к ней раньше не было. Возможно, просто сдали нервы, пытаются заступиться за коллегу по системе представители образования Хабаровского края.

Параллельно с этим в интернете стала появляться информация о том, что своим поведением этот ученик известен всей школе. Ему вроде бы даже предлагали пройти психолого-медицинскую экспертизу. Мальчика характеризуют как агрессивного. Якобы, он матерился, пинал учителей и бил одноклассников.

При этом школа № 37 Комсомольска-наАмуре является образцовой. В ней повышают квалификацию не только учителя города, но и всего Хабаровского края. В штате учреждении есть и психолог, которая почему-то не смогла наладить контакт с якобы излишне активным ребенком.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".