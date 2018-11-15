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Туск: внеочередной саммит ЕС по Brexit пройдет 25 ноября

10:53
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Экстренный саммит ЕС по выходу Великобритании из состава сообщества пройдет 25 ноября. Накануне кабмин Великобритании утвердил проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.

Внеочередной саммит глав государств и правительств стран Евросоюза по вопросу Brexit пройдет 25 ноября, об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

По данным ТАСС, начало назначено на 9:30 утра (11:30 по московскому времени – прим. ред.).  

Туск подчеркнул, что не разделает оптимизма премьер-министра Великобритании Терезы Мэй относительно выхода страны из ЕС. Накануне, 14 ноября, ​кабмин Великобритании утвердил проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.

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