Туск: внеочередной саммит ЕС по Brexit пройдет 25 ноября

Экстренный саммит ЕС по выходу Великобритании из состава сообщества пройдет 25 ноября. Накануне кабмин Великобритании утвердил проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.

Внеочередной саммит глав государств и правительств стран Евросоюза по вопросу Brexit пройдет 25 ноября, об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

По данным ТАСС, начало назначено на 9:30 утра (11:30 по московскому времени – прим. ред.).

Туск подчеркнул, что не разделает оптимизма премьер-министра Великобритании Терезы Мэй относительно выхода страны из ЕС. Накануне, 14 ноября, ​кабмин Великобритании утвердил проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.