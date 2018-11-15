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В Денвер на конференцию приехали сторонники теории плоской Земли

12:25
  • четверг
  • 15 ноября 2018

На конференцию сторонников теории плоской Земли в американский Денвер приехали участники со всего земного шара. С каждым годом такие форумы собирают всё больше людей, однако для того, чтобы переубедить сторонников "конспирологического" заговора Коперника и Магеллана, их сил пока недостаточно.

Глобус - в огне, космонавты - в обмороке. Видеоприглашение на очередную конференцию сторонников плоской Земли в Денвере обещает незабываемые ощущения. Шароверам тут не место - нервы не выдержат. Цель плоскоземельцев - доказать миру, что никакой он не гелиоцентрический, а Земле чуждо вращение. Потому как живем мы на абсолютно неподвижном ровном диске, который опоясывает стена льда. В центре - Северный полюс, Южный отсутствует. Чуть выше - Солнце и Луна. Просто и со вкусом. Модели плоской Земли можно приобрести тут же, недорого. Да еще и  под музыку. На подобных конференциях всегда - душевная атмосфера.

Разговоры о плоской Земле ведутся не первое тысячелетие. Нынешнее обострение поначалу восприняли с легкой улыбкой. Уровень невежества  - чудовищный, учиться  - лень, а потому жить - страшно. А тут всё так понятно. Это ж ученые  скрывают от народа страшную правду. Чтобы кучка богатых и властных спокойно воровала  триллионы  под несуществующие космические программы. Куда лететь, если над нами - сфера?

Дошло до того, что плоскоземельцы решили лично доказать свою теорию. Таксист Майкл Хьюз на собранной вручную паровой ракете сумел-таки подняться над землей. Правда, невысоко. Так что убедиться в том, что она плоская, не удалось. Хорошо, жив остался.

В ход у новоявленных адептов идёт подручный материал - линейки, лупы, подзорные трубы. Говорят, помогает: Земля у них не вертится, шар не наблюдается. Ученые разводят руками. Говорят, случай - клинический.

Что же до многочисленных снимков из космоса, то и тут сплошной обман. Оказывается, всё дело в технике. "Никакого шара там нет. Все эти снимки издалека - это чистый фотошоп. Даже телескопы "Хаббл" и прочие - они снимают Вселенную, но ни разу не сняли Землю", - говорит футуролог  Павел Свиридов.

Прокомментировать теорию плоской Земли попросили-таки космонавтов. Реакция была шумная. "По-моему, сторонники плоской Земли - это такой классный профессиональный космический троллинг.  Ну, я не верю, что люди могут быть настолько идиотами", - отметил космонавт Сергей Рязанский.

Кого еще выведут на чистую воду плоскоземельцы, покажут результаты нынешней конференции. Уже просят переписать учебники. Вот только с картинками надо быть осторожнее: киты, слоны  и черепаха  - это совсем другая история.

Ольга Стрельцова, Евгения Проскурнова, "ТВ Центр".

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Планета Земля
Планета Земля
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