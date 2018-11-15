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Переданную Константинополю церковь в Киеве забросали "коктейлями Молотова"

11:37
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Неизвестные бросили бутылки с поджигающей смесью в двери Андреевской церкви, которую Петр Порошенко недавно передал в постоянное пользование Константинопольскому патриархату. Киев уже обвинил в произошедшем "приспешников Москвы".

Утром в четверг, 15 ноября, неизвестные забросали "коктейлями Молотова" двери Андреевской церкви в Киеве, которую президент Украины Петр Порошенко недавно передал в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату. Власти страны уже обвинили в произошедшем "приспешников Москвы".

"Полтора часа назад бросали "коктейли Молотова" в двери стилобата Андреевской церкви. Пожара не произошло, вреда не нанесено, никто не пострадал", - написал на своей странице в Facebook глава информационного управления Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

Информацию о нападении на Андреевскую церковь подтвердили в местной полиции. В ведомстве отметили, что охранники церкви пытались задержать злоумышленников, однако те применили газовые баллончики и скрылись. В настоящее время правоохранители проводят осмотр места происшествия, общаются со свидетелями и изучают камеры видеонаблюдения.

При этом Зоря обвинил в нападении Россию. "Мы видим, что приспешники Москвы пытаются запугать представителей Вселенского Патриарха. Однако, как мудро говорил Святейший Варфоломей в глаза московитам, Вселенский Патриархат никому не угрожает и не воспринимает угроз", - сказал архиепископ.

Андреевская церковь была построена на Андреевской горе в 1754 году. До 2015 года она находилась в подчинении Киевского патриархата, однако затем договор аренды закончился, а храм перешел в собственность государства.

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