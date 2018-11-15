Госдума приняла закон о налоге для самозанятых

Госдума приняла пакет законов о проведении эксперимента по введению налога на профессиональный доход в четырех регионах - в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла пакет законов о проведении эксперимента в четырех регионах России, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан, сообщает "Интерфакс".

Новый режим будет действовать с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года. Им смогут воспользоваться физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников.

Налоговая ставка устанавливается в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов, полученных от реализации ИП и юридическим лицам. Пороговое значение дохода - не более 2,4 миллиона рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).

Также Госдума продлила еще на один год налоговые каникулы для нянечек, репетиторов и клинеров. Они будут освобождены от НДФЛ и страховых взносов с выплат и вознаграждений.