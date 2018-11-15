Instagram по ошибке разблокировал на несколько часов аккаунт Кадырова

Сотрудники Instagram случайно восстановили доступ к странице главы Чечни, но спустя несколько часов исправили оплошность. Кадыров впал в немилость этой соцсети в прошлом году после попадания под американские санкции.

Страница главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram, которая была разблокирована накануне, снова стала недоступна утром в четверг, 15 ноября. Кратковременное восстановление доступа к аккаунту Кадырова в социальной сети объяснили ошибкой.

"Аккаунт был восстановлен по ошибке, и мы удалили его, как только это обнаружили", - рассказал "Интерфаксу" представитель Instagram.

Сам Кадыров в среду назвал разблокировку доступа к своей странице "торжеством справедливости". "Все это время миллионы моих подписчиков были лишены возможности получать информацию из первых рук. Также не могли напрямую ко мне обращаться тысячи жителей Чечни и других регионов, которые ранее, минуя все бюрократические инстанции поднимали проблемы, оперативно получали помощь по жизненно важным вопросам", - посетовал руководитель Чечни.

Кадыров также успел опубликовать в Instagram первый за 11 месяцев пост, который он посвятил своему пистолету: "Как много я должен сказать тебе, мой друг. Будто в этой тишине только ты и я. Сколько трудных лет мы прожили с тобой? Сколько метких свинцовых "слов" сказал ты врагам и негодяям, защищая мою честь, достоинство и жизнь". Впрочем, уже в четверг утром доступ к его странице вновь оказался заблокирован.

Профиль Кадырова в Instagram перестал работать 23 октября 2017 года. Как затем выяснилось, блокировка аккаунта была связана с попаданием главы Чечни под действие санкций США. Кадыров на это заявил, что и сам собирался покинуть эту соцсеть.