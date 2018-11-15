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ФСБ подключилась к расследованию кибератаки на ФАС

12:29
  • четверг
  • 15 ноября 2018

К расследованию хакерской атаки на информационные ресурсы ФАС присоединилась ФСБ. Атака началась в среду вечером, злоумышленники пытались украсть служебные логины и пароли.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) подключилась к расследованию хакерской атаки на ресурсы Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает РИА Новости.

Хакерская атака началась в среду вечером с массовой рассылки вируса на адреса ФАС как центрального аппарата, так и территориальных органов. Злоумышленники пытались украсть служебные логины и пароли.

В антимонопольной службе подчеркнули, что утечки данных не было.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
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