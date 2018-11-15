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Путин назвал оптимальную цену на нефть

12:41
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Россию устраивает текущая цена на нефть в 70 долларов за баррель. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита. Президент России также рассказал, что обсуждал вопросы нефтяного рынка с американским лидером Дональдом Трампом а Париже.

Нужна оптимальная цена на нефть как для производителей, так и для потребителей, отметил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита. "Вот, то что есть сейчас, то, что было совсем недавно - где-то в районе 70 долларов, нас вполне устраивает", - указал российский лидер.

По его словам, Россия будет продолжать сотрудничество с ОПЕК+, но считает пока преждевременным говорить, нужно ли сокращать добычу нефти.

"Формат ОПЕК+ зарекомендовал себя положительно, мы видим это по ситуации на рынке. Но вы знаете мнение экспертов, в том числе российских экспертов - отскок немножко вниз, немножко вверх возможен. Думаю, сегодняшняя цена не очень стабильная, она может пойти наверх", - приводит слова Путина "Интерфакс".

Глава государства также сообщил, что обсуждал вопросы нефтяного рынка с Дональдом Трампом в Париже.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией на рынке нефти, но пока воздерживаются от оценок.

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