Путин назвал оптимальную цену на нефть

Россию устраивает текущая цена на нефть в 70 долларов за баррель. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита. Президент России также рассказал, что обсуждал вопросы нефтяного рынка с американским лидером Дональдом Трампом а Париже.

Нужна оптимальная цена на нефть как для производителей, так и для потребителей, отметил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита. "Вот, то что есть сейчас, то, что было совсем недавно - где-то в районе 70 долларов, нас вполне устраивает", - указал российский лидер.

По его словам, Россия будет продолжать сотрудничество с ОПЕК+, но считает пока преждевременным говорить, нужно ли сокращать добычу нефти.

"Формат ОПЕК+ зарекомендовал себя положительно, мы видим это по ситуации на рынке. Но вы знаете мнение экспертов, в том числе российских экспертов - отскок немножко вниз, немножко вверх возможен. Думаю, сегодняшняя цена не очень стабильная, она может пойти наверх", - приводит слова Путина "Интерфакс".

Глава государства также сообщил, что обсуждал вопросы нефтяного рынка с Дональдом Трампом в Париже.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией на рынке нефти, но пока воздерживаются от оценок.