Законопроект о смягчении статьи об экстремизме прошел первое чтение в Госдуме

Инициатива о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса, которую в октябре внес на рассмотрение Госдумы президент Владимир Путин, принята в первом чтении. Ожидается, что второе и третье чтения состоятся в декабре.

Госдума на заседании в четверг, 15 ноября, приняла в первом чтении пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России, устанавливающей ответственность за экстремизм, сообщает ТАСС. Эту инициативу на рассмотрение нижней палаты парламента в октябре внес президент страны Владимир Путин.

Законопроект предусматривает перевод части 1 статьи 282 УК РФ, в которой оговаривается наказание за публичные действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП).

В то же время в документе указывается, что уголовное преследование может наступить уже при первом рецидиве. Так, если правонарушение, за которое уже была введена административная ответственность, будет зафиксировано повторно в течение года, то наказание будет назначаться из расчета прежних норм Уголовного кодекса.

Вопрос о необходимости либерализации статьи 282 УК РФ был поднят в ходе прямой линии с Путиным минувшим летом. К президенту тогда обратился депутат Госдумы Сергей Шаргунов, который выразил мнение, что "есть некоторые исполнители, которые с особым рвением берутся за так называемый экстремизм", хотя на самом деле граждане просто публикуют "нелепые или резкие суждения, с чем можно не соглашаться".

Глава государства на это заявил, что "не нужно доводить все до маразма и до абсурда". Он предложил привлечь к обсуждению проблемы Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Верховный суд. Предложения президенту поступили 15 сентября, а 3 октября пакет законопроектов был внесен в Госдуму.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников уточнил, что законопроект о смягчении "экстремистской" статьи будет иметь обратную силу и станет распространяться на ранее возбужденные уголовные дела и уже вынесенные приговоры. Он выразил надежду, что пакет законов удастся принять во втором и третьем чтениях до конца года.