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Путин: санкции не помешают сотрудничеству России с другими странами

14:35
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Никакие санкции не смогут остановить развитие сотрудничества России со странами Юго-Восточной Азии. Об этом в четверг заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Сингапур. В эти три дня у президента был чрезвычайно насыщенный график. Глава государства принял участие в работе сразу двух важнейших региональных саммитов. И провёл множество двусторонних встреч.

Один за одним правительственные кортежи заезжают под козырек комплекса, где проходит 13-ый Восточноазиатский саммит. Сегодня он как раз кстати - утро в Сингапуре началось с ливня. Далее по эскалатору высокие гости поднимаются на третий этаж, где встречаются все вместе, передает "ТВ Центр".

К организации саммита сингапурская сторона подошла необычно. Все члены делегаций, в том числе и главы государств должны проходить через рамки металлоискателей. А сам форум устроили в торгово-выставочном комплексе. Под нами работают магазины и рестораны и посетителей ничем не ограничивают.

В этом весь Сингапур – государство - торговый центр, где встречаются интересы разных стран мира. Владимир Путин в кулуарах о чем-то беседует с премьер-министром Индии. Лидеры останавливаются сначала вдвоем, затем Нарендра Моди зовет подойти Сергея Лаврова. А на церемонии фотографирования российский президент стоит рядом с хозяином саммита - премьером Сингапура и главой китайского правительства.

Лидеры и высокие представители 18 государств принимают участие в этой встрече. Десятка АСЕАН, с которой Путин еще накануне провел целый дипломатический марафон. И восьмерка диалоговых партнеров организации - среди них Россия, Китай, США, Австралия, Индия, Япония. Это больше половины мира.

После саммита Владимир Путин встретился с российскими журналистами и подвел итоги своего трехдневного визита в Сингапур. Сама продолжительность этой поездки говорит о многом. Азия уже составляет заметную альтернативу современной системе отношений - и в экономике, и в политике. Впрочем, Вашингтон стремится лидировать в регионе. На саммите Соединенные Штаты представлял вице-президент Майк Пенс. Он и Владимир Путин успели пообщаться в кулуарах. Сейчас идет подготовка встречи лидеров России и США на саммите 20-ки в Аргентине.

"Одна из ключевых проблем, безусловно, проблема стратегической стабильности. Мы должны понять, что будет с договором СНВ-3, что будет происходить в рамках договора по ракетам средней и меньшей дальности", - указал Путин.

Также в Аргентине планируются переговоры Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином. США угрожают Пекину холодной войной и в это же самое время  Москва говорит о стратегическом партнерстве. Ключевые темы двусторонних отношений Путин в четверг обсудил с премьером Госсовета КНР, а накануне прошли переговоры с премьер-министром Японии. Синдзо Абэ предложил решить проблему мирного договора на основе декларации 1956 года - Путин пошел на встречу.

"Это требует отдельной дополнительной серьезной проработки, в самой декларации далеко не все ясно. Там в принципе изложена только проблема, что СССР готов передать два острова южной части, но не сказано, на каких основаниях и под чей суверенитет они попадают. Это все предмет серьезной проработки, тем более что когда-то сама Япония от реализации этих соглашений отказалась", — сказал Путин.

Интересовались журналисты и многими другими вопросами. Например, попросили прокомментировать президента очередное падение цены на нефть - по мнению Путина, ничего необычного в этом нет. Да и российская экономика научилась справляться с подобными рисками рынка - в бюджете баррель нефти заложен с ценой в 40 долларов. Говоря о кризисе в Сирии, президент отметил необходимость гуманитарной помощи региону, эта тема обсуждалась во время саммита в Стамбуле. Франция и Германия готовы к сотрудничеству по Сирии - а вот "нормандский формат" по Украине уже давно не собирался. Кроме того, на Западе осудили прошедшие на Донбассе выборы.

"Что касается осуждения кем бы то ни было этих выборов: мы что-то не слышали об осуждении убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем все дело, - сказал президент. - Сначала нужно осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные".

 По этой же причине тормозится выполнение одного из основных пунктов минского договора - обмен пленных по формуле "всех на всех".

"У действующих сегодня киевских властей нет желания обменивать незаконно удерживаемых лиц", - констатировал глава российского государства.

В заключении встречи журналисты попросили президента поделиться впечатлениями от Сингапура - этот высокотехнологичный и прогрессивный город часто ставят в пример другим столицам. Путин согласился - хороший опыт нужно перенимать, впрочем, и у Москвы есть чему поучиться. Российская столица по многим параметрам устройства городской среды находится в лидерах.

Петр Вершинин, "ТВ Центр".

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