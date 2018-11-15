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Собянин открыл объединенную диспетчерскую "Московских кабельных сетей"

14:59
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Сергей Собянин в четверг открыл объединённую центральную диспетчерскую Московских кабельных сетей. Это предприятие является филиалом государственной компании Россети.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл объединенный диспетчерский пункт филиала "МОЭСК" – "Московские кабельные сети". В нём трудится больше четырех тысяч человек, которые обслуживают подземные электролинии общей протяжённостью свыше 63 тысяч километров, а также около 15 с половиной тысяч трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, передает "ТВ Центр".

Создание единого пункта управления благодаря внедрению цифровых технологий позволит специалистам повысить надёжность сетей и сократить время реагирования на тридцать процентов в случае различных инцидентов.

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Сергей Собянин посетил объединенную диспетчерскую "Московских кабельных сетей"
Объединенная диспетчерская "Московских кабельных сетей"
Объединенная диспетчерская "Московских кабельных сетей"
Россети
Россети
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