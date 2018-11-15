Собянин открыл объединенную диспетчерскую "Московских кабельных сетей"

Сергей Собянин в четверг открыл объединённую центральную диспетчерскую Московских кабельных сетей. Это предприятие является филиалом государственной компании Россети.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл объединенный диспетчерский пункт филиала "МОЭСК" – "Московские кабельные сети". В нём трудится больше четырех тысяч человек, которые обслуживают подземные электролинии общей протяжённостью свыше 63 тысяч километров, а также около 15 с половиной тысяч трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, передает "ТВ Центр".

Создание единого пункта управления благодаря внедрению цифровых технологий позволит специалистам повысить надёжность сетей и сократить время реагирования на тридцать процентов в случае различных инцидентов.