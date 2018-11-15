Как в Ярославской области соцслужбы помогают сиротам с жильем

В Ярославской области ежегодно для бывших воспитанников детских домов приобретается более 250 квартир. Но даже после переезда сотрудники социальных служб региона помогают совершеннолетним сиротам.

Александру Трифонову 23 года, но фактически он только сейчас начал учиться жить самостоятельно. Детство и юность провел в интернате. Месяц назад получил квартиру по программе обеспечения жильем детей-сирот, передает "ТВ Центр".

"В интернате все готовое, ничего делать не надо, а здесь надо встать, приготовить поесть, умыться, зубы почистить, все сделать надо за себя, коммунальные услуги заплатить", - рассказал Александр Трифонов.

Приспособиться к взрослой жизни помогают сотрудники службы постинтернатного сопровождения. Они часто заходят в гости. Узнают, как дела, дают советы.

Изначально сироты получают квартиру на пять лет по договору найма. Это своего рода испытательный срок. "Мы проверяем оплаты коммунальных услуг, трудоустройство, выполнение общих норм, правил поведения, отсутствие жалоб соседей", - отметила руководитель службы постинтернатского сопровождения Надежда Челина.

И только после этого появляется возможность приватизировать квартиру. Как это сделала семья Никифоровых. У Сергея и Натальи двое детей. Супруги признаются: о втором ребенке задумались, когда получили квартиру.

В очереди на получение квартиры в Ярославской области стоят около 1200 детей-сирот. В год на закупку жилья по этой программе выделяется 400 миллионов рублей. Часть из регионального бюджета, часть - из федерального. На эти средства приобретаются 250 квартир.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".