Петербурженка убила мужа за ботинки в кровати

Житель Санкт-Петербурга поплатился жизнью за то, что лег спать в кровать в одежде и ботинках. Разозленная такой нечистоплотностью жена схватила нож и нанесла ему несколько ножевых ранений.

Жительница Санкт-Петербурга зарезала своего мужа за то, что тот попытался лечь в кровать в одежде и ботинках. Об этом пишут Дни.ру.

По данным местных СМИ, в момент убийства женщина была пьяна. Увидев, как муж лезет в кровать в одежде, она схватилась за нож и нанесла ему пять ножевых ранений.

От полученных ран мужчина скончался на месте. Свою вину женщина не признала, однако суд приговорил ее к шести годам колонии.