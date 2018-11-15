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Петербурженка убила мужа за ботинки в кровати

13:08
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Житель Санкт-Петербурга поплатился жизнью за то, что лег спать в кровать в одежде и ботинках. Разозленная такой нечистоплотностью жена схватила нож и нанесла ему несколько ножевых ранений.

Жительница Санкт-Петербурга зарезала своего мужа за то, что тот попытался лечь в кровать в одежде и ботинках. Об этом пишут Дни.ру.

По данным местных СМИ, в момент убийства женщина была пьяна. Увидев, как муж лезет в кровать в одежде, она схватилась за нож и нанесла ему пять ножевых ранений.

От полученных ран мужчина скончался на месте. Свою вину женщина не признала, однако суд приговорил ее к шести годам колонии.

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Мужчина на постели в одежде
Мужчина на постели в одежде
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