Очередной московский роддом получил международный статус

Ещё один родильный дом в Москве получил международное признание - статус ВОЗ и ЮНИСЕФ "Больница, доброжелательная к ребенку". Это перинатальный центр 24-ой городской клинической больницы.

Перинатальному центру при больнице №24 присвоен международный статус. Здесь успешно работают со сложными случаями беременности и недоношенными младенцами, передает "ТВ Центр".

Для присвоения международного статуса необходимо пройти аттестацию независимыми специалистами. В клинике должны быть созданы условия для успешного грудного вскармливания и круглосуточного общения матери с ребёнком. Ранее такой статус уже получили пять московских роддомов.