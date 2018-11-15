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Очередной московский роддом получил международный статус

15:30
  • четверг
  • 15 ноября 2018

Ещё один родильный дом в Москве получил международное признание - статус ВОЗ и ЮНИСЕФ "Больница, доброжелательная к ребенку". Это перинатальный центр 24-ой городской клинической больницы.

Перинатальному центру при больнице №24 присвоен международный статус. Здесь успешно работают со сложными случаями беременности и недоношенными младенцами, передает "ТВ Центр".

Для присвоения международного статуса необходимо пройти аттестацию независимыми специалистами. В клинике должны быть созданы  условия для  успешного грудного вскармливания и круглосуточного общения  матери с ребёнком. Ранее такой статус уже получили пять московских роддомов.

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