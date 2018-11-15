Число жертв пожаров в Калифорнии выросло на 11 человек за сутки

Число жертв пожаров в Калифорнии за сутки увеличилось на 11 человек - по последним данным, погибло не менее 59 человек. 130 человек считаются пропавшими без вести.

Число жертв разрушительных лесных пожаров в Калифорнии возросло до 59, передает РИА Новости со ссылкой на данные властей штата.

Из них 47 уже опознаны. 130 человек считаются пропавшими без вести. Накануне сообщалось о 48 погибших.

В оставленных жителями домах зафиксированы первые случаи мародерства. Задержаны не менее шести человек.

Ноябрьские лесные пожары уже признаны самыми разрушительными в истории Калифорнии и самыми смертоносными за последние сто лет. В общей сложности эвакуированы более 300 тысяч человек, огнем разрушены более семи тысяч строений. Общая площадь возгорания превышает 55 тысяч гектаров.

В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации. На борьбу со стихией направлены более пяти тысяч спасателей. Работы ведутся круглосуточно, но остановить пламя пока не удается из-за сухой и ветреной погоды.