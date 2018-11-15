Прокуратура потребовала казнить подозреваемых в убийстве Хашогги

Саудовский генпрокурор рассказал, какое наказание ждет фигурантов "дела Хашогги", а также назвал человека, отдавшего приказ об убийстве оппозиционного журналиста.

Прокуратура Саудовской Аравии выдвинула обвинения в адрес 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в саудовском генконсульстве в Стамбуле. При этом надзорное ведомство попросило суд приговорить пятерых фигурантов дела к смертной казни. С таким заявлением, как передает агентство Reuters, в четверг выступил генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб.

Озвученные генпрокурором выводы совпали с результатами расследования, проведенного турецкой полицией. Так, аль-Муаджиб подтвердил, что Хашогги был убит группой людей, направленных в Стамбул для репатриации (возвращения на родину) журналиста. Между этими людьми и Хашогги завязалась драка, в ходе которой сотруднику The Washington Post была сделана смертельная инъекция. Тело журналиста затем расчленили и вывезли с территории консульства.

По версии саудовских следователей, приказ об убийстве Хашогги отдал лидер упомянутой группы. При этом генпрокурор отметил, что в числе фигурантов дела значится бывший советник саудовского принца Сауд аль-Кахтани. Правоохранителям известно, что он встречался с фигурантами расследования непосредственно перед их вылетом в Турцию.

При этом аль-Муаджиб отметил, что информации о местонахождении останков Хашогги у следователей по-прежнему нет.

Джамаль Хашогги, работавший обозревателем в The Washington Post, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие правоохранители изначально настаивали на том, что убийство Хашогги было преднамеренным, а тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как его убили на территории консульства. Эр-Рияд на протяжении расследования несколько раз менял свою позицию относительно произошедшего, но в итоге был вынужден признать выводы Анкары.